Dragon Ball Super: tutti i livelli di potenza di Goku, dalle origini ad oggi

Abbiamo assistito per tutto Dragon Ball alla storia di Goku, il saiyan che da bambino fu portato da una navicella sulla Terra. Trovato dal vecchio Son Gohan, fu allevato da colui che considerò suo nonno e unico parente, e poi si lanciò in un viaggio infinito alla ricerca del miglioramento costante di se stesso.

Arrivò poi una fase in cui Goku scoprì di essere un saiyan, e le sue origini sono state svelate effettivamente soltanto durante la saga di Freezer. Goku è il figlio secondogenito di Bardak e Gine, due saiyan morti durante l'esplosione del pianeta Vegeta. Con la trasformazione in Super Saiyan, il livello di potenza del protagonista di Dragon Ball è cresciuto ulteriormente. Ma quali sono tutti i livelli di forza di Goku nelle varie saghe di Dragon Ball, fino ad oggi? Rivediamo i dati divulgati ufficialmente da Akira Toriyama:

Nella saga di Pilaf, Goku ha un livello di 10 normalmente e di 100 in Oozaru ;

; Durante il secondo Torneo Tenkaichi della saga, durante lo scontro con Tenshinhan, Goku ha un livello di potenza di 180;

Nello scontro con il Grande Mago Piccolo, raggiunge invece la potenza di 260;

L'ultima saga di Dragon Ball, con l'arrivo di Piccolo, vide Goku con un livello di 910.

Passiamo a Dragon Ball Z con lo scontro con Radish, qui Goku arriva fino a una potenza di 924 mentre usa la Kamehameha;

Durante la fase finale della saga dei Saiyan, Goku ha una potenza di 5000 quando reprime il proprio potere, da oltre 8000 quando si scatena e poi da 17.000 in su quando usa il Kaioken ;

; A Namek, la sua forza sale fino a 90000, e col Kaioken anche a 180.000;

Durante la battaglia con Freezer ha dapprima una potenza di tre milioni, e poi da 150.000.000 con la trasformazione in Super Saiyan ;

; Secondo Dragon Ball Z Kakarot, Goku raggiunge i 7,5 milioni di forza contro Cell;

infine, sempre secondo il recente videogioco, Goku normale arriva a una potenza di circa 10 milioni nell'ultimo scontro con Majin Bu;

In Dragon Ball GT, il Super Saiyan 4 arriva a fino 1,5 miliardi di potenza.

L'ultimo dato della saga canonica risale quindi a quella di Majin Bu, mentre Toriyama non ha aggiornato ulteriormente i dati con databook e fanbook come capitato fino alla saga di Freezer. Da questo punto in poi, ci sono solo speculazioni, che potrebbero essere confermate con la saga in cui arriverà il guerriero più forte dell'universo di Dragon Ball Super