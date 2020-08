Dragon Ball: la bella e timida Lunch in un cosplay di Yuki

Che fine ha fatto Lunch? Una domanda periodica tra i fan di Dragon Ball che all'improvviso si sono visti scomparire dal manga la bella ragazza dai capelli blu, o biondi a seconda dello stato in cui è. Pur non avendo mai avuto un ruolo di particolare rilievo nella saga delle sfere del drago, è sempre stata presente per tifare per i protagonisti.

Anche se Akira Toriyama l'ha dimenticata per far posto ad altri personaggi e avventure più pericolose di quelle iniziali, gli appassionati di Dragon Ball non hanno scordato la ragazza che aiutava alla Kame House. Introdotta durante il secondo arco narrativo, con l'inizio dell'allenamento del primo Torneo Tenkaichi, Lunch, conosciuta anche come Laura, ha come particolare caratteristica quella di trasformarsi cambiando aspetto e carattere in caso di starnuto.

Questa volta vi presentiamo un cosplay di Lunch con i capelli blu, ovvero la versione più tranquilla e servizievole presentata tra le due. La cosplayer che ha scelto di interpretarla è Yuki che ha realizzato diverse foto con in dosso i vestiti della ragazza. Vediamo quindi alcuni primi piani ma anche foto con figura intera dove vediamo i lunghi capelli blu annodati con un fiocco rosso, il top verde e il pantaloncino giallo, un vestiario ormai riconoscibile a prima vista. Vi piace questo cosplay a tema Dragon Ball?

Non solo cosplay per il personaggio, perché anche gli illustratori si sono dedicati a Lunch con fan art di vario genere.