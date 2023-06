Dragon Ball e la bizzarra censura andata perduta: riemerge una scena di un film

Un tempo, gli anime subivano molti rimaneggiamenti. Essendo considerati in occidente prodotti per bambini, tante scene sono state riviste, tagliate, cancellate, modificate, doppiate e adattate diversamente per renderle più fruibili da un pubblico giovane e per non incorrere nell'ira delle associazioni di genitori. Dragon Ball è uno di quegli anime.

Dragon Ball Z, sia in Italia che negli USA, ha subito diverse modifiche tra scene di sangue decolorato, doppiaggi più edulcorati e molto altro ancora. Le censure di Dragon Ball Z sono tra le più note nel mondo degli anime, con i fan italiani che ancora oggi non tollerano alcune proposte che andarono un tempo in scena sulle reti Mediaset. Ovviamente, negli Stati Uniti d'America non se la sono passata meglio al riguardo.

Nelle ultime ore, è emersa in rete una particolare scena di Turles e Gohan proveniente dal terzo film di Dragon Ball Z, "La grande battaglia per il destino del mondo". Il gruppo di saiyan infimi atterra sulla Terra e Turles cerca di sfruttare l'albero del mondo per diventare più forte. In un particolare momento della serie, Turles crea una luna artificiale come fece Vegeta durante il primo scontro con Goku. In questo modo, poté obbligare Gohan a trasformarsi in Oozaru. Per farlo però fu costretto ad aprire gli occhi del ragazzino con la forza.

In Italia, questa scena non fu ritoccata, ma negli USA sì: a quanto pare, la censura colpì il film di Dragon Ball Z e portò alla cancellazione delle dita di Turles dal volto di Gohan, con quest'ultimo che appare quindi deformato, come si vede nell'immagine in basso. Una censura molto strana e sfuggita a molti ma che segna ancora una volta come si possano rovinare scene con una modifica anche minima.

Più di recente, invece, Dragon Ball Super è stato colpito in Cina da nuove censure.