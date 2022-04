Dragon Ball, Borgohain supera il record nazionale nei 200m: 'merito di Goku'

L'immaginario di Dragon Ball, il capolavoro di Akira Toriyama, ha ispirato intere generazioni di appassionati tra cui centinaia di atleti oggi anche veri e propri fenomeni nel mondo dello sport. Recentemente, inoltre, un corridore nei 200m in India ha battuto il record nazionale ispirandosi a Goku.

Non è la prima volta che il mondo dello sport omaggia Dragon Ball a seguito di un'impresa, solo qualche settimana fa Aubameyang aveva festeggiato un goal con l'iconica posa del teletrasporto mandando in visibilio gli appassionati sul web. In un altro caso, invece, la saga ha ispirato la carriera di Carl Lawson Jr., giocatore del prestigioso campionato di NFL.

Ad ogni modo, nei giorni scorsi ha fatto rumore la notizia di Amlan Borgohain che avrebbe infranto il record dei 200m della sua nazione. Egli, infatti, avrebbe completato l'impresa in 20,52 secondi. Ai microfoni, Amlan ha raccontato di essere stato ispirato da Goku e da Dragon Ball, serie di cui è un fervido appassionato, tanto da chiedere al proprio coach e al suo psicologo il permesso di poter guardare un paio di episodi dell'anime per caricarsi in vista della corsa. L'atleta indiano ha infine aggiunto: "Una cosa che mi hanno insegnato gli anime è che non esistono limiti. Questo è il motivo per cui mi sforzo ogni giorno."

Un messaggio simbolico ma che chiarisce ulteriormente il suo legame per il capolavoro di Akira Toriyama. E voi, invece, cosa ne pensate di questo record superato grazie anche a Goku? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.