Dragon Ball: il box con tutti i film del franchise è disponibile in forte sconto su Amazon

In queste ore Amazon ha dato inizio ad un'offerta a tempo riguardante il box di Dragon Ball che contiene tutti i film del franchise più gli speciali.

E' possibile acquistarlo in forte sconto, dato che si passa - nel caso dell'edizione Blu-Ray - da un prezzo di 94 euro ad uno di 60, riuscendo di fatto ad accaparrarsi diversi film ad un prezzo più sostenibile.

Per darvi un piccolo promemoria, il box in questione contiene i seguenti lungometraggi:

Dragon Ball: La leggenda del drago Shenron

Dragon Ball: La bella addormentata nel castello dei misteri

Dragon Ball: Il torneo di Miifan

Dragon Ball: La nascita degli eroi

Dragon Ball Z: La vendetta divina

Dragon Ball Z: Il più forte del mondo

Dragon Ball Z: La grande battaglia per il destino del mondo

Dragon Ball Z: La sfida dei guerrieri invincibili

Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan

Dragon Ball Z: L'invasione di Neo Namek

Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan

Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda

Dragon Ball Z: La minaccia del demone malvagio

Dragon Ball Z: Sfida alla leggenda

Dragon Ball Z:L'irriducibile bio-combattente

Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi

Dragon Ball Z: L'eroe del pianeta Conuts

Dragon Ball Z: Le origini del mito

Dragon Ball Z: La storia di Trunks

Dragon Ball GT: L'ultima battaglia

Le pellicole in questione abbracciano tutte le serie animate di Dragon Ball tranne quella di Super, dalla primissima serie fino al GT. Non è chiaro quando non si potrà più usufruire di quest'offerta, quindi se avete intenzione di prendere il box vi consigliamo di affrettarvi.

Per celebrare un particolare avvenimento, su Twitter è arrivata l'emoticon di Cell, mentre tra non molto approderanno sul mercato dei nuovi Funko Pop di Dragon Ball Z.