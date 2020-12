Dragon Ball: Broly, Cheelai e Goku vivono in un classico Disney grazie ad un'epica fanart

Dragon Ball è un classico degli anime così come La Bella e la Bestia è un classico dell'animazione occidentale, e recentemente un fan ha deciso di unire i due mondi con uno splendido artwork. Di illustrazioni con Goku e Chichi o Vegeta e Bulma ne abbiamo già viste a dozzine, ma fortunatamente il capolavoro di unrealdbz mostra una coppia differente.

Come potete vedere in calce, l'utente ha immaginato Broly e Cheelai nei panni della Bestia e di Belle, con Vegeth in quelli del muscoloso antagonista Gaston in una fanart che vede persino la presenza di Golden Freezer, trovatosi a interpretare il divertente Lumière. L'immagine è stata premiata dai fan con migliaia di mi piace.

Il rapporto tra Cheelai e Broly gioca un ruolo importante nel film Dragon Ball Super: Broly del 2018, e Toei Animation è perfettamente al corrente di quanto i fan apprezzino la coppia. Nell'edizione DVD/Blu-ray pubblicata in Giappone nel corso del 2019, ad esempio, lo studio ha incluso un dolcissimo selfie con protagonisti i due, in cui un confuso Broly festeggia il successo di vendite insieme ai suoi compagni.

Broly è ora canonico, e probabilmente potremo vederlo per la seconda volta nella seconda stagione di Dragon Ball Super. Vi ricordiamo, a questo proposito, che nuove informazioni sulla serie televisiva potrebbero essere condivise nel corso del Jump Festa 2021, in programma per i prossimi 19 e 20 dicembre.