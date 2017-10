Dragon Ball: Broly SSJ4 sarebbe il personaggio più potente del franchise?

I fan dipotranno anche nutrire un’avversione per gli elementi non canonici, maed il Super Saiyan 4 rimarranno probabilmente delle eccezioni, nonché oggetto di accesi dibattiti. Ma come reagirebbe il fandom se il guerriero leggendario raggiungesse tale stadio?

Il Super Saiyan della Leggenda ha ottenuto la sua fama grazie ai film di Dragon Ball Z, mentre la trasformazione in Super Saiyan di Quarto Livello è un’esclusiva di Dragon Ball GT. I due elementi si sono finalmente mescolati quando la settima installazione del videogioco Dragon Ball Heroes ha introdotto, attraverso un ricco e movimentato filmato di apertura (che tra le altre cose anticipa il rematch fra Goku e Jiren), una versione mascherata del gigantesco Broly, per di più in grado di raggiungere appunto lo stadio di SSJ4.



In passato, il brand Dragon Ball Heroes aveva già coinvolto una versione Super Saiyan 4 di Broly, ma mai ci era stato permesso di ammirare scene animate col personaggio. La trasformazione era infatti stata usata inizialmente nel manga Dragon Ball Heroes: Victory Mission, un fumetto che seguiva le vicende di un Broly controllato da Genome e incaricato di dar la caccia ai Draghi Malefici per impossessarsi delle cosiddette "Sfere del Drago dalla Stella Nera".



Chiamato “Full Power Super Saiyan 4 Dark Dragonball Time Breaker Broly”, il personaggio appare oggi il nemico supremo del videogioco Super Dragon Ball Heroes, nonché il più potente combattente finora comparso nel franchise. Ma se anche fosse il guerriero definitivo, quanto potrebbere durare questo suo primato?



Prima di lascirvi col suddetto filmato, vi informiamo che una seconda clip tratta dal gioco, e ambientata parzialmente sul ring del Torneo del Potere di Dragon Ball Super, ci mostra fra gli altri Ribrianne, Kale trasformata in Super Saiyan Berserker (che invero somiglia moltissimo a Broly) e una serie di personaggi non canonici fra cui spicca sicuramente Gohanks: l’ipotetica fusione fra Gohan e Trunks!