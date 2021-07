Dragon Ball: una Bulma coniglietta nel cosplay di Mochi Marie

L'anime di Dragon Ball debuttò diversi anni fa, prima su reti regionali e poi su Mediaset. Inizialmente, l'anime nato dall'omonimo manga di Akira Toriyama non si trattenne sull'inserimento di svariati elementi, cosa che portò Mediaset a censurare Dragon Ball, in particolare nei primi episodi a causa delle numerose scene con riferimenti sessuali.

Uno degli accenni sotto quell'aspetto più importanti, oltre la scena col Genio delle Tartarughe, fu l'apparizione di Bulma con un vestito da coniglietta, con Toriyama che al tempo si ispirò a Playboy. Anche se indossato brevemente e soltanto quella volta in tutta la saga di Dragon Ball, Bulma coniglietto è una delle versioni più amate della coprotagonista della serie.

Di conseguenza, è stata anche tra le più rappresentate dalle cosplayer. Negli ultimi giorni, un cosplay di Bulma coniglietto l'ha proposto Mochi Marie. In basso possiamo vedere la foto divisa in due parti con due pose diverse, con entrambe che mettono però in mostra l'abito col corpetto nero, calze e orecchie. Nella prima però vediamo anche il radar cercasfere pronto all'uso.

E sempre a proposito della ricerca delle sfere, c'è anche un cosplay di Bulma con una Sfera del Drago e abiti per l'avventura.