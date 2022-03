Dragon Ball: Bulma coniglietta torna in un cosplay di Caitlin

Il primo viaggio di Goku fu irto di pericoli. Il simpatico guerriero delle montagne con una strana coda da scimmia arrivò a raccogliere tutte le Sfere del Drago, poi fu lanciato tra i tornei di arti marziali e poi via via con altri avvenimenti. Tutto ciò non sarebbe successo se non avesse incontrato Bulma all'inizio di Dragon Ball.

Il primo capitolo di Dragon Ball di Akira Toriyama che fu pubblicato su Weekly Shonen Jump nel 1984 presentò l'incontro tra i due, con un primo impatto non proprio piacevole. Col tempo hanno però imparato a conoscersi e hanno potuto usufruire dell'aiuto di alcuni alleati. Anche l'intervento di Olong a un certo punto si rivelò fondamentale, ma il maialino pervertito ha consentito di rendere immortale una certa Bulma.

Nel deserto, sempre durante la prima saga di Dragon Ball, Bulma fu costretta a indossare un costume da coniglietta che Olong era solito dare alle ragazze quando voleva divertirsi. La sua apparizione fu breve, eppure questo vestito è diventato immortale in Dragon Ball. I cosplay di Bulma coniglietta sono tantissimi, e ora is aggiunge anche quello di Caitlin Christine che si fa fotografare con il corpetto nero, le orecchie e le calze blu, oltre a una Sfera del Drago.

Sapete quanti anni ha Bulma in Dragon Ball durante le varie fasi della serie?