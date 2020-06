Dragon Ball: Bulma e Goku in sella alla moto Capsule No.9 in questa splendida figure

La grande e ricca epopea di Dragon Ball si configura come una delle più importanti e apprezzate serie cartacee e animate della grande industria d'anime e manga, un franchise che ha segnato un intero genere e divenuto un punto di riferimento per milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo.

La fama che la serie è riuscita a ottenere non solo ha portato alla realizzazione d'innumerevoli opere legate al brand che tutt'oggi continuano a intrigare i fan - i quali non hanno mai smesso d'omaggiare il franchise con fanart e cosplay di grande qualità -, ma ha anche spinto svariate società ha realizzare gadget a tema pensati per capitalizzare sul successo dell'IP, che non ha mai smesso di generare mostruose quantità d'introiti.

Ebbene, questa volta il microfono è passato nelle capaci mani di 5Pro Studio, società che ha ufficialmente svelato al pubblico la sua ultima creatura, una splendida figure a tema Dragon Ball e dedicata a Bulma e Goku. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, l'opera vede i due famosi personaggi in sella all'iconica moto Capsule No.9, il tutto affiancato da una grande quantità di dettagli che faranno sicuramente la gioia dei collezionisti più spassionati. Secondo quanto annunciato, il prodotto è già disponibile per i preordini, con un prezzo che si assesta sui 328 euro - senza contare i costi di spedizione -, il tutto con uscita fissata per dicembre 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi giorni è stato reso noto che l'iconica casa di Goku vista in Dragon Ball esiste per davvero.