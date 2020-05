Dragon Ball: Bulma prende vita con il sexy cosplay di Miruo_cos

Akira Toriyama è riuscito, nell'arco di dieci anni, a raccontare la storia di Dragon Ball su un fronte temporale molto ampio. Vediamo all'inizio due giovanissimi Goku e Bulma, nella loro adolescenza, mentre le varie saghe li presentano anche in età più avanzate a fronte dei loro venti, trenta e quarant'anni.

Oltre a questo, in Dragon Ball abbiamo potuto apprezzare Bulma evolversi al passo con i tempi nel mondo reale, sfoggiando di volta in volta un look diverso. Si passa dalla Bulma col vestito rosa a quella adulta con capelli corti, finendo con quella di Dragon Ball Super con i capelli a caschetto e un abbigliamento semplice.

Uno dei vestiti meno conosciuti è sicuramente la Bulma con top militare e un pantaloncino, apparso in pochissime illustrazioni di Dragon Ball. Questa versione della ragazza è al centro di diversi cosplay come quello di Shermie_cos e la Bulma di Allyssooonnnn. Oggi vi proponiamo invece la Bulma di Miruo_Cos, che potete vedere nella foto in calce.

Il costume di Bulma è a tinte militari, mentre i capelli blu sono in parte raccolti in una coda laterale con un fermaglio a forma di sfera rossa. Oltre il pantaloncino di jeans si può notare anche un piccolo fucile. Vi piace questo cosplay di Bulma?