Dragon Ball: Bulma ritorna giovane con la splendida fan art di Kuroimori

Dragon Ball ha una lunga storia dietro di sé. Anche se in molti si concentrano esclusivamente sulla parte denominata Dragon Ball Z, che nell'anime mostra forse alcune delle scene più epiche del panorama shonen, in realtà c'è da ricordare anche il primo incontro tra Goku e Bulma che poi diedero vita a un'avventura immortale.

Mettendo da parte l'eterna diatriba tra Dragon Ball e Dragon Ball Z, un fan ha deciso di riportarci alle prime scene del manga quando Bulma era ancora giovanissima e si avventurò per il mondo insieme a Goku, alla ricerca delle Sfere del Drago. L'appassionato disegnatore Kuroimori ha presentato su internet, tra Reddit e altri social, la propria versione della giovane Bulma in una fan art che potete vedere in basso.

Bulma ha i capelli legati in parte sul lato sinistro con un fiocco giallo, indossa una maglietta bianca e ha un pantalone che però lascia scoperta la gamba destra. Per il resto è accessoriata tra guanti, occhiali, fasce per i gomiti e una spalliera. L'ispirazione parte da una delle copertine create da Akira Toriyama per le prime saghe di Dragon Ball. Vi piace il modo in cui il disegnatore ha portato Bulma?

