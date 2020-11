Dragon Ball: Bulma torna sexy in questo cosplay di Sweethunibuni

Bulma è stata la coprotagonista di Dragon Ball per tantissimo tempo, e l'abbiamo vista crescere durante la serie. Man mano che il tempo passava, la ragazza si adattava al look del periodo e a quelli adeguati per la sua età passando da ragazzina adolescente a donna matura e madre. Ma i fan rimarranno affezionati alla primissima Bulma.

Cosplay di Bulma ce ne sono stati tanti e in ogni versione, da quella con costume militare a quello di Bulma madre. Ma ovviamente il più amato è quello di Bulma coniglietta, apparsa brevemente ma che per la sua sensualità ha fatto breccia, risultando tra i più ricreati al giorno d'oggi.

La Bunny Bulma di Sophiegamergirl è tra le ultime che vi abbiamo presentato, ma oggi ritorna con un'altra cosplayer. Sweethunibunny ha condiviso una foto su Twitter, ritweettata diverse volte, dove vediamo una sexy Bulma in versione coniglietta, ovvero col vestito che tante volte abbiamo visto. Orecchiette da coniglio sui capelli azzurri, fiocco rosso e corpetto nero che finisce con le classiche calze blu. Non manca il piccolo pon pon sul fondoschiena che simula la coda da coniglio.

