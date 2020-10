Dragon Ball: C16 e Dottor Gelo ritornano in azione in questo cosplay

I personaggi dell'opera di Akira Toriyama sono tra i più amati degli appassionati di anime e manga. A riprova di questo è possibile trovare su internet numerosi cosplay dedicati a Dragon Ball, in particolare incentrati su C16 e Dottor Gelo.

Trovate il post condiviso su Instagram da @atmcosplay in calce alla notizia, nel quale è presente l'immagine che ci mostra il suo cosplay dedicato al celebre cyborg, insieme allo scienziato responsabile della sua creazione. Introdotto per la prima volta nelle puntate di Dragon Ball Z, C16 è stato un personaggio importante: la sua sconfitta da parte di Cell porterà Gohan a raggiungere il secondo livello della sua trasformazione in Super Saiyan. Ecco quindi il commento del cosplayer: "Ecco quella volta in cui compleckz ha indossato i panni di Android 20, anche conosciuto come Dottor Gelo... Mi manca fare il cosplay di C16, è alto più di due metri e per farlo ho dovuto indossare dei muscoli finti e dei trampoli".

La foto condivisa sull'account di Instagram del cosplayer ha riscosso un discreto successo tra i fan di Dragon Ball, riuscendo a ricevere più di mille Mi Piace. Se cercate altre opere dei fan dedicate alla serie di Akira Toriyama, vi segnaliamo questa fan art dedicata al protagonista di Dragon Ball Z.