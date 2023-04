Dragon Ball: un calciatore del Napoli liberato da Majin Bu in questa divertente fanart

L'importanza di Dragon Ball nella cultura pop attuale è inestimabile. Il manga di Akira Toriyama, e soprattutto gli anime derivati, ha cresciuto la maggior parte degli adulti tra i 20 e i 40 anni, portandoli poi a scoprire altri prodotti della stessa risma. Quindi non è strano ritrovarsi rivisitazioni a tema con illustrazioni e tanto altro ancora.

Martedì 18 aprile 2023 c'è la partita Napoli-Milan che segna il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, una partita molto sentita da entrambe le tifoserie italiane, dato che segnerebbe un traguardo importantissimo per la stagione delle due squadre. Il derby italiano si è concluso 1-0 in favore del Milan all'andata, che ha giocato nel suo stadio contro un Napoli privo della sua punta, Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano però è pronto a tornare e, per questo, il tifoso del Napoli DaniloPè ma anche illustratore ha dedicato a questo evento una particolare immagine a tema Dragon Ball molto simpatica.

Luciano Spalletti usa il uso raggio, rigorosamente azzurro, per liberare Osimhen dalla sacca di Majin Bu, stesso destino che capitò a Goten, Trunks, Piccolo e Gohan durante la saga di Majin Bu di Dragon Ball Z. Basterà questo per portare il Napoli alla vittoria oppure il Milan riuscirà a strappare il pass per le semifinali di Champions League, dove potrebbe tra l'altro incontrare i cugini milanesi dell'Inter?

DaniloPè non è nuovo a queste illustrazioni, dato che lo scorso anno realizzò un crossover Fabian Ruiz nel mondo de L'Attacco dei Giganti, all'epoca centrocampista del Napoli.