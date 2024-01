Dragon Ball e calcio, tutte le volte che i giocatori hanno omaggiato Goku e compagni

Le celebrazioni calcistiche dopo i goal sono spesso momenti memorabili che possono rimanere impressi nella memoria dei fan per anni. Negli ultimi tempi, però, una nuova tendenza sta prendendo piede: le pose ispirate agli anime e, in particolare, a Dragon Ball.

Aubameyang: il teletrasporto - Una delle celebrazioni più iconiche è quella di Pierre-Emerick Aubameyang, che nel 2019 segnò un goal contro il Real Madrid con la maglia del Barcellona. Dopo aver segnato, Aubameyang mostrò una Sfera del Drago e fece la posa del teletrasporto di Goku.

Reus e Hakimi: duello di Onde Energetiche - Marco Reus e Achraf Hakimi, quando giocavano insieme al Borussia Dortmund, erano soliti festeggiare i gol con un duello di Onde Energetiche. I due giocatori si mettevano nell'iconica posizione della Kamehameha e iniziavano a spararsi degli invisibili colpi di energia.

Almirón e Martínez: la fusione - José Luis Almirón e Alejandro Martínez, quando giocavano insieme all'Atalanta, hanno deciso di celebrare i loro gol con la danza della fusione. I due giocatori si mettevano in posizione e iniziavano a fare le pose della danza, senza mai riuscire a fondersi in un unico essere. Ma come sarebbe la fusione di Dragon Ball nella vita reale? In questo articolo potete trovare le parole di uno scienziato che rispondono a questa domanda.

Álex Moreno: la Kamehameha - Álex Moreno, quando giocava al Betis, ha festeggiato i suoi gol con la Kamehameha. Il giocatore si metteva nella classica posa di lancio e sferrava un potentissimo (e invisibile) raggio di energia verso il cielo. Qui potete trovare cinque curiosità sulla Kamehameha di Dragon Ball.

Queste sono solo alcune delle celebrazioni calcistiche ispirate a Dragon Ball che hanno fatto il giro del mondo. Queste esultanze dimostrano quanto sia popolare la serie di Akira Toriyama, che ha conquistato fan di tutte le età e provenienze.