Dragon Ball: il calendario ufficiale di ottobre per non lasciarsi scappare alcun impegno

Finalmente Shueisha è tornata al lavorare al franchise di Dragon Ball e al momento sta programmando un lungometraggio animato atteso per il prossimo anno. Il colosso giapponese sta però facendo le cose in grande per l’occasione e sta lavorando a progetti paralleli come il nuovo calendario ufficiale.

Il capitolo 76 di Dragon Ball Super si è concluso con un colpo di scena clamoroso e i lettori dovranno adesso attendere un ulteriore mese prima di conoscere come proseguirà la Saga del Sopravvissuto Granolah e quale ruolo avrà “quel personaggio” nell’arco narrativo corrente.

Ad ogni modo, in attesa dell’uscita del nuovo numero e delle prossime novità sul film, Shueisha è tornata a lavorare al franchise intensamente e, nelle scorse ore, ha rilasciato tramite i propri canali social il calendario ufficiale del mese di ottobre direttamente pronto per la stampa e da mostrare in casa e in bella vista. Potete dare un’occhiata al calendario in questione, con tanto di illustrazione speciale per l’occasione, tra gli allegati in calce alla notizia.

