Dragon Ball: quanto è cambiato il personaggio di Goten rispetto al suo esordio?

Ogni personaggio legato in Dragon Ball alla genealogia di Goku si fa carico di onori ed oneri. Condividere il DNA dell'icona su cui Toriyama ha fondato la mitologia del manga non è facile, specialmente se si è un diretto discendente. E le evoluzioni di cui è stato oggetto Goten sin dal suo debutto, appaiono un manifesto di questo fenomeno.

Nel momento in cui il secondogenito di Goku è stato introdotto nel racconto, è stato sin da subito chiaro come il personaggio non godesse di un'autonomia narrativa. Del resto, ogni singola azione in cui si è profuso in Z (come nel resto delle narrazioni sequel), ogni combattimento in cui è stato coinvolto ha sempre denotano per il saiyan un protagonismo “fratturato”, binario, che lo ha costretto a sovrapporre il suo percorso a quello dell'amico fraterno Trunks. Quasi come se in assenza del figlio di Vegeta, il bambino – poi divenuto uomo – non avesse la possibilità di esprimere la propria soggettività, né di esercitare un'influenza sugli eventi della storia. Un tratto, questo, su cui l'autore ha fondato le logiche del personaggio già a partire da Z, e che anche in un contesto temporalmente successivo alla serie ammiraglia, non ha visto cambiare le sue connotazioni primarie.

D'altronde, ciò che ha permesso al piccolo Goten di entrare nell'immaginario collettivo – sia dei lettori/spettatori che dei videogiocatori – è quel fenomeno di unione corporeo-genetica a cui ha dato vita insieme al compagno di sempre durante la saga di Majin Bu. In tal senso, ciò che ci ha portato a definire Gotenks come una delle tre fusioni più simboliche di Dragon Ball, e che gli ha consentito di occupare uno spazio singolare e autonomo nel campionario delle trasformazioni del manga, è la capacità del personaggio di riflettere i canoni umoristici e infantili dei due saiyan da cui si è originato.

Qui la metabolizzazione del processo evolutivo, indagato dall'autore in tutte le sue manifestazioni più grottesche ed assurde, porta i figli di Goku e Vegeta a dare vita ad un personaggio propriamente dissacrante, eccentrico, privo di etichette o freni inibitori, che è arrivato a penetrare nell'immaginario collettivo sia per mezzo dello strapotere da lui esibito, sia per come canalizza la spensieratezza e l'imprevedibilità fanciullesca che caratterizza Goten e Trunks in campionario di mosse deliberatamente ludico e infantile.

Come abbiamo visto, però, nell'articolo in cui ripercorriamo perché Dragon Ball Super ha sprecato (per adesso) il potenziale di Goten e Trunks, è chiaro che il secondogenito di Goku non solo non ha ricevuto, nel corso delle varie narrazioni, lo stesso trattamento del compagno, ma anche nella sua versione fanciullesca non ha mai realmente avuto modo di emergere. Rispetto a Trunks, inoltre, a lui non sono stati assegnati neanche dei veri momenti di intimità con il proprio padre, al punto che in Dragon Ball non esiste una vera e propria connessione paterna in grado di generare negli spettatori un maggiore investimento emotivo nei confronti del personaggio.

Ma ad uno sguardo retrospettivo, questa peculiarità potrebbe risultare come un tratto distintivo del saiyan. Se ci pensiamo, tutti i fenomeni con cui Goten ha dovuto interfacciarsi nel corso delle narrazioni sequel sono da ricondurre all'impossibilità, da parte del ragazzo, di farsi carico dell'eredità paterna, di cui è solo il fratello Gohan ha porsi come veicolo (e il capitolo 103 di Dragon Ball Super lo ha reso ancora più evidente).

Ecco allora che Toriyama e Toyotaro, forse consci di questa “disparità”, hanno legato la crescita del saiyan ad un percorso più “geneticamente autonomo”, dove a dominare non sono le sue cellule da guerriero, ma l'umanità che lo contraddistingue. E la necessità del ragazzo di indossare le vesti di Saiyaman X-2, e di condividere nuovamente il proprio protagonismo con il compagno, segnala in questo senso una presa di coscienza della sua natura: allontanando così definitivamente l'eredità paterna, per sposare un cammino (più o meno) indipendente.

