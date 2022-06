Dragon Ball: il cast perfetto per un live action negli anni '90

Dragon Ball è indubbiamente una delle opere più conosciute e influenti nel panorama anime e manga, e nel corso dei quasi quarant'anni di pubblicazione l'universo ideato da Akira Toriyama si è espanso verso altri media, tra cui anche il cinema, ricevendo tre pellicole live action.

Il primo film ufficiale, intitolato semplicemente Dragon Ball, vide luce nella Corea del Sud nel 1990, e non è mai arrivato in Italia. Un anno dopo sarebbe poi uscito Dragon Ball - Il Film, conosciuto anche con il titolo di The Magic Begins, ancora aspramente criticato così come Dragonball Evolution del 2009.

Tutti i progetti live action dedicati all'avventura di Goku si sono rivelati insufficienti sotto svariati punti di vista. Per questo un fan ha deciso di immaginare il cast perfetto per un live action della serie girato negli anni '90. Nel video che trovate in cima alla pagina, Samukarts ha unito attori incredibilmente popolari, mostrando come apparirebbero nelle vesti dei rispettivi personaggi.

Nel ruolo di Goku la scelta è ricaduta su Jackie Chan, attore insignito del Premio Oscar alla carriera nel 2017 per aver contribuito in maniera significativa alla popolarità ottenuta dai film di arti marziali. Ricordiamo anche un simpatico aneddoto, anni fa Jackie Chan voleva realizzare un film su Dragon Ball.

Per contrastare la bravura di Chan come Goku, Vegeta non poteva che essere affidato a Jet Li, altro veterano dei film d'azione e di arti marziali. A svolgere il ruolo del Maestro Muten sarebbe stato Pat Morita, l'iconico Mihagi di Karate Kid. Ad impersonare Piccolo il fan ha immaginato Samuel L. Jackson, il grande Maestro Jedi Mace Windu di Star Wars.

Altri personaggi come Yamcha, Tenshinhan, Trunks e C-16, sarebbero invece stati interpretati da John Cho, Arnold Vosloo, Leonardo DiCaprio e Arnold Schwarznegger. Diteci cosa ne pensate di questo cast per un live action di Dragon Ball nei commenti.