Dragon Ball: il Castigatore di Anime di Gogeta in una figure da quasi 300 euro

Divenuto finalmente canonico con l'apparizione nel film anime Dragon Ball Super: Broly, dove si trasforma in Super Saiyan Blue, Gogeta è il guerriero più forte, nonché quello più apprezzato dai fan. Considerata la sua popolarità, è in arrivo uno straordinario pezzo unico che farà gola a tutti gli appassionati.

Apparso per la prima volta in Dragon Ball Z: il Diabolico Guerriero degli Inferi, e poi successivamente in Dragon Ball GT dove sfodera il Super Saiyan 4, Gogeta è il guerriero definitivo nato dalla fusione di Goku e Vegeta attraverso la Danza Metamor. La sua potenza, considerata pari solamente a quella di Vegeth, lo rende infatti l'unico personaggio della serie a non aver mai subito un danno concreto in battaglia. Ecco uno scontro tra Gogeta e Vegeth in Dragon Ball Super.

La statuetta da collezione realizzata in collaborazione dalle società specializzate FEELINGS e OWL Studio ritrae Gogeta Super Saiyan mentre concentra il Ki portando il braccio sinistro in alto per lanciare uno dei suoi attacchi più iconici, il Castigatore di Anime con cui ha colpito sia Janenba che Broly. La fera energetica, color arcobaleno e contenuta nella mano di Gogeta, ha un potere distruttivo senza eguali e polverizza istantaneamente chi possiede un cuore malvagio. Broly sopravvive a questa tecnica proprio perché non possiede un cuore malvagio. Che Gogeta possa riapparire nel web anime di Dragon Ball Super in uscita nel 2023?

La figure è disponibile in due varianti, una in scala 1:4 da 54 cm e l'altra in scala 1:3 da 85 centimetri. Il costo per la prima versione è di 199 euro, mentre per la seconda si alza a 270 euro. La finestra di uscita è prevista tra il Q3 e il Q4 del 2023.