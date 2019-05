Dragon Ball: scoperto un Easter Egg a tema Godzilla a distanza di anni!

La storia di Dragon Ball è lunga e ricca di riferimenti ad icone della cultura pop. Di recente, abbiamo scoperto le opinioni dell'editor di Toriyama riguardo il film film live action di Dragon Ball, mentre oggi scopriamo un omaggio che l'autore a voluto fare ad uno dei suoi franchise preferiti. Ma vediamo i dettagli!

Ebbene si, nonostante siano passati diversi anni dalla prima serie di Dragon Ball, un fan sembra aver scoperto solo da poco un Easter Egg nascosto durante il tornei di arti marziali, con un tempismo che pare perfetto.

Infatti, l'omaggio è stato fatto a Godzilla, che tra pochi giorni uscirà nelle sale cinematografiche con il nuovo lungometraggio Godzilla 2: King of the Monsters. Nell'immagine che potete trovare in calce alla notizia, è possibile scorgere tra la folla intorno al ring uno degli acerrimi nemici del mostro marino, ovvero King Ghidorah. Il Kaiju a tre teste purtroppo però, non parteciperà al torneo.

Fa sicuramente sorridere il tempismo con cui è emerso questo Easter Egg, che non sorprende però gli appassionati, ormai abituati ai molteplici riferimenti a Godzilla che Toriyama ha disseminato in giro per le sue serie nel corso degli anni. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un sensuale cosplay di Chi-Chi.