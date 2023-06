Dragon Ball: una celebre scena prende vita in dei biscotti glassati

Nel 2024 Dragon Ball celebra il suo 40esimo anniversario e quale modo migliore per festeggiare se non con una torta di compleanno? A realizzare un lavoro d'alta pasticceria che replica una famosa scena di Dragon Ball è la pasticcera Manna-Tanuki, conosciuta sul web per i suoi deliziosi e particolari dolciumi.

Come altri milioni di appassionati, a quanto pare anche la pasticcera Manna-Tanuki è una fan dell'opera shonen di Akira Toriyama. Sul sito web ufficiale di Dragon Ball è stata infatti condivisa una breve clip in cui unisce le sue due passioni per ricreare una delle scene che maggiormente l'ha colpita.

Sulla base di un biscotto, la pasticcera ha disegnato delle cornici come nei panel del manga. Dopodiché, ha iniziato a dare forma al personaggio al suo interno e a riempire lo sfondo con varie linee e forme realizzate con colori edibili e glassa. Manna-Tanuki ha poi dunque disegnato il giovane Goku sulla sua nuvola d'oro Kinton, ultimando la dolce opera d'arte con numerosi altri dettagli.

La scena ricreata dalla pasticcera Manna-Tanuki è tratta dal capitolo 23 di Dragon Ball, quando Goku saluta Bulma, Yamcha, Pual e Oolong dopo lo scontro con la banda di Pilaf per cominciare il suo allenamento con il Genio delle Tartarughe. Se anche voi avete voglia di biscotti a tema Dragon Ball, non scordatevi di quelli di Majin Bu e Darbula!