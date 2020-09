Dragon Ball: Cell si autodistrugge in un esilarante cosplay a basso costo

Gli appassionati della fantastica opera creata da Akira Toriyama Dragon Ball ricorderanno sicuramente Cell come uno degli antagonisti più crudeli, sadici e potenti che siano mai apparsi sia negli episodi che nelle pagine delle serie regolari, e un fan ha voluto dedicare un simpatico cosplay ad una delle sue forme più particolari.

Di sicuro ricorderete le trasformazioni che ci hanno progressivamente portato al Cell Perfetto, con l'assorbimento prima di C-17 e poi di C-18, ma la particolare forma scelta dal cosplayer @lowcostcosplayth è quella del Cell semi-perfetto pronto a farsi esplodere per radere al suolo l'intero pianeta Terra.

Orgoglioso di suo figlio, Goku deciderà di sacrificarsi, teletrasportando sia sé stesso che Cell, impossibilitato a muoversi per l'enorme massa accumulata, sul pianeta di Re Kaio, causando la distruzione di quest'ultimo. Rendendo il tutto molto più divertente di quello che in effetti è, il fan, già comparso sulle nostre pagine grazie ad altri cosplay a basso costo, ha voluto mostrare la sua personalissima, e geniale, interpretazione di Cell poco prima dell'esplosione.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, l'artista non ha minimamente pensato di comprare un costume in particolare, o di truccarsi come il villain, ha invece preferito indossare delle mutande che richiamano perfettamente il colore arancione del corpo del personaggio, disegnando linee e ombreggiature, per poi applicare sopra al tutto una semplice immagine stampata di Cell.

Ricordiamo che di recente sono stati rivelati i veri nomi di C-17 e C-18, e vi lasciamo alla battaglia di popolarità tra Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE.