Dragon Ball: Cell invade gli anime nella fanart che lo ritrae con 9 stili diversi

Dragon Ball Z è divisa in numerosi archi narrativi, tutti legati prettamente all'antagonista principale di turno, una scelta stilistica di Akira Toriyama che aiuta in qualche modo ad individuare e definire meglio ogni storia e battaglia. Tra i principali antagonisti della serie si trova Cell, ultima potente creazione del Dr. Gelo del Red Ribbon.

Dall'aspetto umanoide con coda e caratteristiche estetiche che lo fanno somigliare molto ad un insetto, Cell si è rivelato sin da subito una delle più grandi e pericolose minacce per il pianeta Terra. L'intervento dei Guerrieri Z per evitare il raggiungimento della sua forma perfetta ha dato vita ad alcuni degli scontri più iconici del franchise, così come la battaglia tra il giovane Gohan e Cell stesso.

Un villain di tale livello potrebbe far rabbrividire altri eroi del vasto panorama dei manga, e un appassionato ha deciso di rappresentarlo con lo stile di altri otto autori. Come potete infatti vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, l'utente @abelvera ha rielaborato il design di Cell adattandolo a serie quali L'Attacco dei Giganti, Jojo, Bleach, Death Note, Hunter x Hunter, Gundam King, Demon Slayer e Berserk.

Il risultato appare particolarmente inquietante per l'aspetto da Gigante e da Dio della Morte, e tutto sommato appaiono perfettamente in linea con gli universi presi in considerazione. Voi cosa ne pensate di questo omaggio crossover? Ditecelo nella sezione commenti.