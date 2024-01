Dragon Ball, tutte le censure che l'anime ha subito su Italia 1

Negli anni tantissimi anime hanno subito censure varie ed eventuali anche in Italia, e Dragon Ball non è stato da meno: vediamo allora tutte quelle avvenute su Italia 1 durante la messa in onda della prima serie animata tratta dal manga di Akira Toriyama.

Partiamo con un cambio di battuta subito nel primo episodio: Bulma offre le proprie mutandine a Goku per la sfera del drago. In italiano invece Bulma offre a Goku un giro in auto. Ma non è l'unico cambio della puntata: Goku che si chiede se un serpente abbia morso Bulma sul pene, in italiano non si fa riferimento alle parti intime.

Nel secondo episodio invece Pilaf emette una flatulenza e nella versione italiana la scena è stata rimossa. Altra scena tagliata nell'episodio è quella in cui Goku toglie le mutande a Bulma.

Diventata famosa poi la scena nel terzo episodio in cui Bulma si alza il vestito per mostrare le mutante al Maestro Muten senza sapere che Goku le aveva tolte. Scena totalmente rimossa. Censurato poi il momento in cui Bulma si accorge appunto di non avere le mutande e spara a Goku col mitra.

Nel quarto episodio Goku fa "pat pat" per capire se Pochawompa è un maschio o una femmina, stessa cosa con nonna Paozu. In italiano le battute vengono cambiate: Goku chiede di giocare alla bambina e dice alla vecchietta che è simpatica. Altra censura riguarda la stessa scena: Bulma dà un pugno in testa a Goku sgridandolo per aver fatto "pat pat". In italiano invece gli dice di trattare bene le bambine e di portare rispetto agli anziani.

Nel diciannovesimo episodio viene invece rimossa una scena con il Maestro Muten in un negozio di intimo.

Nel ventesimo rimossa anche la scena in cui il pubblico accorre per guardare Bulma.

Nell'episodio 37 durante il combattimento c'è una foto di due ragazze che si spogliano, anche questa scena rimossa. E parlando di combattimenti, ricordate tutte le volte in cui Goku ha perso in Dragon Ball?

Chiudiamo poi con l'episodio 44 di Dragon Ball in cui viene eliminata una scena in cui Goku si spoglia.

E voi le ricordavate tutte queste censure in Dragon Ball? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a in quale arco di anni si svolge tutta la storia di Dragon Ball.