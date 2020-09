Dragon Ball: Chamomile diventa una sexy saiyan con l'ultimo cosplay

Durante Dragon Ball Z abbiamo fatto la conoscenza con la razza guerriera dei saiyan che per tantissimo tempo ha ruotato principalmente intorno ai combattenti maschili. Prima dell'avvento di Dragon Ball Super e del retcon che ha visto anche al comparsa della madre di Goku, Gine, l'unica saiyan guerriera era Fasha, amica di Bardack.

Con Dragon Ball Super questo ruolo è stato poi occupato da Kale e Caulifla, le due rappresentanti dell'Universo 6. Ma in generale la presenza di guerriere femminili nell'universo di Dragon Ball è comunque esigua. Questa disparità di genere sempre presente, anche nei personaggi di supporto, è stata solo in parte ripianata da una fan, in versione ovviamente non canonica.

La nota cosplayer giapponese Chamomile Chami ha infatti deciso di fare il suo ingresso nel mondo di Dragon Ball dopo i tanti cosplay a tema Nami. Ha condiviso su Instagram, nelle scorse ore, il suo cosplay a tema Dragon Ball Z interpretando una saiyan generica. In basso possiamo vedere la foto dove spicca il costume con l'armatura tipica saiyan anche se senza spalline e con il vistoso scouter verde, che indica un guerriero di basso livello.

Un altro cosplay su una guerriera di Dragon Ball Z è stato quello di Moneecastro con Videl pronta a combattere.