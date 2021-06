Dragon Ball: chi è più forte tra Vegeth e il Super Saiyan 4?

A causa della moltitudine di trasformazioni presenti in Dragon Ball, ai vari power-up e chi più ne ha più ne metta, si sono generate tutta una serie di incongruenze che hanno mandato in confusione i vari livelli di potere. Allo stato attuale delle cose, dunque, la domanda potrebbe anche sorgere spontanea: chi è più forte tra Vegeth e il SSJ4?

Tra le nostre pagine abbiamo sviscerato alcune curiosità legate al Super Saiyan 4, proprio come l'idea originaria che prevedeva anche per il quarto livello i capelli biondi. Ad ogni modo, una delle difficoltà più grandi della mitologia di Dragon Ball GT è il confronto con DB Super, in particolare in merito ai vari livelli di potere. Ad ogni modo, provare a comprendere chi sia il più forte tra Vegeth e il Super Saiyan 4 è possibile grazie ad alcune parole dello staff.

Durante un'intervista, infatti, il team di TOEI spiegò un dettaglio in merito alla celebre Fusione: "Dopo che Goku e Vegeta hanno usato un oggetto per fondersi sono diventati Vegeth. Possono inoltre trasformarsi in Super Saiyan e diventare Super Vegeth. Quando due persone estremamente forti si uniscono danno vita al guerriero più forte dell'universo! Forse persino superiore al Super Saiyan 4!"

Stando alle loro parole, dunque, è presumibile pensare come Goku SSJ4 e Vegeth si equivalgano in realtà. Tuttavia, durante lo scontro con Baby Vegeta, Goku spiega a Goten e Trunks che Gotenks non ha alcuna possibilità contro l'avversario e che solo il Super Saiyan 4 ha le caratteristiche per riuscirci. Che il quarto stadio del SSJ sia in realtà superiore alla fusione potara? Secondo voi, invece, chi è più forte tra i due? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.