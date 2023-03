Dragon Ball: chi è il guerriero più forte? La scelta ai fan nel torneo ufficiale

Nel corso dei quasi 40 anni di serializzazione, Dragon Ball si è dimostrata un’opera ricca di scontri che hanno messo a dura prova Goku e gli altri protagonisti. Sono stati molti i combattenti dalla potenza inaudita introdotti sin dall’inizio, ma chi è il più forte dell’intera serie? Per rispondere a questa domanda è stato organizzato un torneo.

Sul sito ufficiale di Dragon Ball è stato indetto un torneo ufficiale, pubblicizzato anche sui social, come potete vedere dai post riportati in fondo alla pagina. Si tratterà di un torneo ad eliminazione, in cui si affronteranno di volta in volta coloro che saranno considerati i migliori sul campo di battaglia in base alle votazioni degli appassionati. Il primo round, con sedici combattenti già inseriti sulla grafica, ed estratti a caso come mostrato nel video per promuovere l’iniziativa, vedrà alcuni scontri molto particolari come Majin Bu contro Crilin o Vegeta contro Trunks, e le sorti saranno decise dagli stessi fan.

Il torneo si concluderà il 5 marzo 2023, quindi mancano davvero pochi giorni prima di scoprire chi, secondo la vasta community mondiale affezionata alla serie, sia il miglior combattente della storia di Dragon Ball. E voi parteciperete? Chi ha la stoffa per raggiungere tale titolo? Ditecelo, come di consueto, lasciando un commento qui sotto.

Prima di salutarci vi lasciamo ad una spettacolare fan art sulla determinazione di Goku trasformato in Super Saiyan, e alla discussione riguardo un possibile remake dell’anime di Dragon Ball Z.