Dragon Ball: chi è quel misterioso personaggio che appare nell'episodio 95?

Gli animatori si divertono tanto a giocare con le serie animate e, di tanto in tanto, colgono l'occasione per celare qua e là un paio di personaggio più o meno noti. Anche in Dragon Ball questo fenomeno si è ripetuto relativamente spesso, tuttavia una situazione in particolare detta ancora oggi perplessità.

Giusto per citare un paio di easter egg all'interno dell'anime di Dragon Ball, cogliamo l'occasione per ricordarvi la presenza di una batmobile in un episodio o, ancora, questo dettaglio circa una passione segreta di Gohan.

Un utente di reddit, ad ogni modo, ha voluto riportare all'attenzione della community un frame dell'episodio 95 di Dragon Ball, lo stesso che potete rintracciare in calce alla notizia, in cui si vede tra la folla un individuo completamente diverso da tutti gli altri, con uno stile visibilmente degli anime degli anni '70 o '80. L'immagine ha generato molte discussioni per rintracciare l'identità del misterioso personaggio che, secondo diversi utenti, ricorderebbe un personaggio di Speed Racer. Ovviamente questa è solo un'ipotesi, tuttavia potrebbe trattarsi soltanto di un trucco degli animatori per scherzare con gli appassionati.

E voi, invece, cosa ne pensate, vi siete fatti un'idea della sua identità? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.