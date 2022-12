Dragon Ball: chi è Shallet? La nuova Fusion che raggiunge il Super Saiyan God

Da non molto la serializzazione del manga di Dragon Ball Super è ricominciata con la pubblicazione del capitolo 88 su MangaPlus. Mentre la serie di Toyotaro porta i lettori a immergersi nelle avventure degli adolescenti Goten e Trunks, un nuovo Super Saiyan God appare nell'universo narrativo della serie.

Oltre alla serie manga e all'atteso anime di Dragon Ball Super che debutterà nel 2023, il franchise si compone di numerosi progetti alternativi, come ad esempio il non canonico Super Dragon Ball Heroes o il videogioco mobile Dragon Ball Legends. Proprio quest'ultimo ha portato all'esordio di un nuovo, potentissimo guerriero che sta già facendo impazzire la community.

Attraverso un nuovo artwork ufficiale del titolo per dispositivi mobile è stato presentato Shallet, un guerriero che attraverso la Fusion derivante dalla danza Metamor raggiunge la forma del Super Saiyan God. A unirsi per dare vita a questo fortissimo Saiyan sono Shallot e Giblet, fratelli gemelli protagonisti originali del videogame.

Come possiamo vedere dal character design in calce all'articolo, Shallet presenta le classiche peculiarità di tutte le fusioni avvenute tramite danza Metamor, ossia il giubbetto giallo, i pantaloni bianchi e una muscolatura possente. Vi ricordiamo che in Super Dragon Ball Heroes esistono molte altre fusion, come quella di Gohanks o Vegeks. Che ve ne pare di Shallet, credete che arriverà prima o poi anche nella serie anime non canonica di TOEI Animation?