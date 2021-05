Dragon Ball, chi vincerebbe tra Goku e Naruto? Proviamo a dare una risposta

Goku e Naruto, gli amatissimi e famosissimi protagonisti di Dragon Ball e dell’omonimo manga di Masashi Kishimoto, sono senza dubbio due tra i personaggi più potenti delle rispettive opere, ed in generale di tutti i Battle Shonen più in voga dei tempi moderni. Ma in un ipotetico scontro tra i due, chi vincerebbe? Proviamo a dare una risposta.

Alla fine di Naruto, il protagonista è ormai diventato Hokage e ha imparato a controllare a pieno la potenza di Kurama, la Volpe a Nove Code contenuta dentro di lui, raggiungendo nel capitolo 51 di Boruto una nuova forma. Il suo rasengan ha raggiunto dimensioni eccezionali, ha una quantità di chakra pressoché infinita, riesce a sfruttare l’energia naturale mediante la Modalità Eremitica ed ha ricevuto i poteri delle Sei Vie da Hagoromo Otsutsuki. Si tratta di una forza mostruosa, in grado di fermare, con l’aiuto del resto del Team 7, addirittura Kaguya.

Dall’altro lato Goku è in grado di sprigionare il potere del leggendario Super Saiyan, potenziato fino al terzo stadio, che gli consente di raggiungere livelli di combattimento altissimi. Nel suo arsenale vanta tecniche leggendarie, come la storica onda energetica o quell’energia sferica che ha tenuto con le braccia al cielo i bambini di tantissime generazioni. In Dragon Ball Super ha poi raggiunto delle nuove vette di potenza: il livello di Super Saiyan God, combinando il potere di altri cinque Saiyan, e successivamente quello di Super Saiyan Blu definitivo, nella versione manga. A questo va anche aggiunta la tecnica dell’Ultra Istinto, che permette al corpo di reagire automaticamente alle minacce.

I livelli di forza dei due protagonisti sono sicuramente elevatissimi, ma probabilmente, in un ipotetico scontro, ad averla vinta sarebbe il Saiyan. I poteri di Goku, infatti, sono su livelli planetari, in quanto è stato più volte in grado di bloccare colpi che avrebbero spazzato via interi mondi, anche molto prima di raggiungere le sue vette di forza massime. D’altro canto, Naruto, seppur potentissimo, non ha mai dovuto fronteggiare, anche per la natura stessa dell’opera da cui proviene, nessuna minaccia di livello planetario, ponendosi dunque un gradino più in basso di Goku.