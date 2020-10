Dragon Ball: Chichi diventa adulta e sexy con questo cosplay in armatura di Fabibi

La prima ragazza dopo Bulma ad apparire nel manga e anime di Dragon Ball fu la giovanissima Chichi. Rispetto alla ricca ragazzina di città che aveva già qualche anno in più del protagonista, Chichi aveva la stessa età di Goku e strappò inconsapevolmente una promessa di matrimonio al protagonista.

All'inizio Chichi si presentava con un casco rosa sopra il quale c'era un'ascia removibile, un costume bikini trasformata in una sorta di armatura blu. Anni dopo Chichi tornò come una splendida ragazza ma cambiando abito, indossando un abito cinese tradizionale blu con dettagli rossi. Come sarebbe stata Chichi adulta ma con la storica armatura bikini?

A portarci possibili immagini di Chichi in questa versione ci sono state diverse statuette e una di queste a sua volta ha fatto da ispirazione per la cosplayer Fabibi. Di lei vi abbiamo già portato tanti cosplay a tema Dragon Ball come Marion e Bulma Briefs versione maggiorata. Stavolta rimane nel mondo di Dragon Ball ma portandoci il cosplay di Chichi adulta e sexy con il costume ad armatura.

In basso possiamo vedere la sua foto che lascia poco spazio all'immaginazione: casco, mantello azzurro, spalline e top che copre il seno, guanti e stivali rosa e infine lo slip blu.