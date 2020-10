Dragon Ball: una Chichi adulta e sexy nel cosplay di Fabibi

Tra Dragon Ball e Dragon Ball Super oramai nel brand delle sette sfere del drago c'è una discreta presenza femminile. Dalla prima apparsa Bulma fino alle guerriere saiyan del nuovo multiverso, ce n'è per tutti i gusti. Ma l'attenzione dei fan e, di conseguenza, delle cosplayer si concentra prevalentemente su alcune di queste figure.

È infatti ridondante la presenza di cosplay di Bulma coniglietta o di versioni simili. Ma talvolta capita che anche altri personaggi, un po' modificati, riappaiano sui feed e tra le pagine dei vari social. Oggi vi proponiamo infatti un cosplay di Chichi creato dalla cosplayer Fabibi.

La ragazza cilena aveva già mostrato un suo cosplay di Chichi ma con l'armatura che indossava da bambina, ovviamente col tutto reinterpretato in versione adulta. Oggi rimaniamo sempre nell'ambito di Chichi adulta ma presentandola con gli abiti con cui partecipò al torneo Tenkaichi in cui riuscì a costringere Goku a sposarla.

Come possiamo vedere in basso, sfruttando anche la presenza di una statuetta a tratti ecchi di Chichi, Fabibi ci mostra la sua Chichi con l'abito cinese blu e che lascia ben intravedere le gambe e i glutei, con tanto di pose che replicano quelle della statuetta. Un cosplay di Dragon Ball sicuramente apprezzato dai fan visti i like ricevuti sulle sue pagine.