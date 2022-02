Dragon Ball: Chichi combattente in questo cosplay splendido di Clau Bailarinita

Bulma ha sempre coperto da sola il ruolo di personaggio femminile di Dragon Ball. Per lungo tempo infatti la geniale inventrice ha fatto da spalla ai guerrieri Z supportandoli con le sue invenzioni ma anche con la sua presenza, come visto durante la saga di Namek. Al contrario, Chichi è sempre stata vista come una rompiscatole.

Madre rigidissima e impositiva quando si tratta di Gohan, Chichi non è stata la figura femminile più apprezzata in Dragon Ball. Nella sua versione genitoriale infatti ha avuto poco spazio e per lo più con l'obiettivo di strigliare figlio e marito, o dare in escandescenze. In passato però non era così, come si è visto durante il Torneo Tenkaichi numero 23, quello che vide Goku vincere contro Piccolo in finale.

Il protagonista di Dragon Ball, prima di arrivare allo scontro con il namekkiano, dovette però confrontarsi con quella che sarebbe stata la sua futura moglie. Chichi in abito blu mostrò di saper combattere, una preparazione ottenuta con l'obiettivo di ricordare a Goku la sua promessa - che poi porterà proprio al matrimonio nel finale dell'anime di Dragon Ball.

E ricordiamo proprio quella Chichi con un cosplay davvero ben realizzato di Clau Bailarinita che non si è limitata a mostrare il personaggio in una posa statica ma si è lanciata proprio al combattimento facendosi scattare alcune foto con calci volanti e attacchi di ogni tipo. E oltre quella Chichi, c'è anche un cosplay di Chichi con l'armatura che aveva da ragazzina.