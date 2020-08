Dragon Ball: Chichi con i panni di Goku in un cosplay di Talulahwaifu

Chichi è stata messa da parte in Dragon Ball dall'autore Akira Toriyama. Oltre che in poche scene per lo più comiche e qualche volta in combattimento, la moglie di Goku non ha mai avuto tanto spazio nell'opera, che già mancava di personaggi femminili importanti oltre Bulma.

Infatti viene spesso ignorata sia in Dragon Ball che dai fan nel mondo reale a favore di Bulma e C18, le altre due donne ad apparire nel manga storico di Akira Toriyama. Eppure ogni tanto arriva sempre qualche fan a omaggiare la mamma di Gohan che rimane pur sempre una guerriera. L'abbiamo vista sempre con abiti in stile cinese una volta cresciuta, dapprima con quello blu del torneo Tenkaichi e poi con quello giallo e viola dopo essere diventata mamma.

Qualche fan ha però realizzato un disegno di Chichi con la tuta arancione di Goku che è diventata poi virale e a sua volta ha ispirato diversi cosplay. Uno di questi è quello che vi mostriamo oggi, preparato da Talulahwaifu. La ragazza ha creato questo cosplay di Chichi con i vestiti di Goku ma rendendolo molto meno sensuale e più adatto a un combattimento. In basso potete osservare questa realizzazione che consiste negli abiti di Goku, quindi maglietta blu, pantaloni arancioni, stilvaii e polsiere, indossati però da Chichi.

Chichi avrebbe comunque sposato Goku in Dragon Ball Sai?