Dragon Ball: Chichi torna ad essere una sexy guerriera in questo cosplay di Cosjas

Akira Toriyama ha inserito poche ragazze in Dragon Ball, con la figura femminile di spicco che è Bulma, senza alcun dubbio. Chichi è stata invece in gran parte messa in ombra dal mangaka e sfruttata per alcuni siparietti comici nell'anime, ma nonostante questo ci sono tanti fan di Dragon Ball che ancora apprezzano la moglie di Goku.

Dopo aver fatto la sua prima comparsa nell'arco iniziale di Dragon Ball, dove strappò una promessa di matrimonio a un ingenuo Goku, si ripresentò al Torneo Tenkaichi diversi anni più tardi. Qui affrontò proprio il suo futuro marito, furiosa che il ragazzo non sia mai venuto a incontrarla in tutti quegli anni. Ovviamente non è più la bambina che vedemmo all'inizio, essendo cresciuta in una donna bella e dallo spirito indomito.

Il cosplay di Chichi creato da Cosjas e che potete vedere nella foto in basso riprende proprio quella Chichi, anche se con un piglio molto più sexy. Se nel manga di Dragon ball la ragazza indossava sì un vestito blu smanicato con cuciture rosse, indossava anche dei pantaloni rossi. Cosjas ha deciso di fare questa Chichi molto più sexy indossando solo il vestito superiore.

Anche Fabibi riprese questa Chichi adulta con un cosplay, mentre Talulahwaifu ci mostrò una Chichi con i vestiti di Goku.