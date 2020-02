Dragon Ball: Chichi torna ai tempo del Tenkaichi con questo cosplay

Prima di diventare mamma, Chichi era una guerriera. In Dragon Ball la conosciamo sin dalle fasi iniziali quando incontrò fortuitamente Goku e ottenne una promessa di matrimonio dal ragazzo, ignaro del significato. Crescendo, ha continuato ad allenarsi fino a reincontrare il futuro marito durante il ventitreesimo torneo Tenkaichi.

La ragazza si presentò allo scontro con Goku con un abito blu lungo di ispirazione cinese e che lasciava intravedere le gambe. Anche se nell'anime e manga di Dragon Ball la ragazza indossava dei pantaloni che non mostravano accenni di pelle, in diverse action figure e modellini del franchise è stata ritratta con il solo vestito blu lungo.

Proprio da questa base è nato un cosplay di Chichi della modella Slayrizz che potete vedere in calce. Basandosi sul modellino in questione, la cosplayer indossa solo l'abito blu con ricami rossi, il quale mette in risalto le gambe della ragazza che terminano con dei vistosi tacchi rossi. Preferite la versione originale di Chichi oppure quella basata sulla statuetta di Dragon Ball creata dalla Bandai?

In altri cosplay, Chichi ha indossato i panni di Goku mentre Dragon Ball Z: Kakarot ha svelato che la ragazza continua a dare battaglia lontano dalle scene.