Dragon Ball: la Cina lancerà una luna artificiale come quella usata dai Saiyan!

Nel corso della sua serializzazione, il manga di Dragon Ball ha introdotto tantissimi elementi futuristici e fantasiosi, di cui uno potrebbe presto comparire anche nel mondo reale. Stiamo parlando della cosiddetta “Power Ball”, ossia la luna artificiale utilizzata dai Saiyan per trasformarsi nei terrificanti scimmioni “Oozaru”...

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la Cina starebbe infatti pianificando il lancio della propria luna artificiale entro il 2020: al fine di illuminare il cielo notturno, il Xichang Satellite Launch Center situato nella provincia cinese del Sichuan ha infatti pensato di ricorrere a un’espediente molto simile a quello utilizzato dai guerrieri Saiyan di Dragon Ball. La prima luna andrà ad illuminare la capitale della suddetta provincia, Chengdu, ma se il primo lancio avrà successo, la Cina svilupperà altri tre oggetti simili, il cui lancio è previsto sempre a partire dal 2020.



Stando a quanto riportato da China Daily, la luna artificiale “avrà un rivestimento riflettente che può deviare la luce solare verso la Terra, similmente al modo in cui splende la luna... Essenzialmente, si tratta di un satellite progettato per essere complementare alla luna vera e propria, anche se si stima che questo sarà otto volte più luminoso”.



La sensazionale luna artificiale orbiterà a 500 chilometri dalla Terra e farà parte di un’iniziativa finalizzata al risparmio di energia elettrica. A ragion veduta, l’idea alla base del progetto è fondamentalmente la stessa di Akira Toriyama: sfruttare l’energia dello spazio.

In Dragon Ball, Vegeta ha utilizzato la Power Ball durante il suo primo scontro con Goku, ossia quando il Saiyan era prossimo a sconfiggerlo. Quando il principe si è reso conto che la Terra non aveva una luna (che Piccolo aveva appunto distrutto qualche mese prima), Vegeta ne ha creata una artificiale per poi trasformarsi in uno scimmione enorme e capovolgere le sorti del duello.



E voi, cosa ne pensate di questa curiosa trovata? Anche a costo di imbattervi in un Oozaru, visitereste la lontana Cina pur di vedere in cielo una Power Ball a grandezza naturale? Auguriamoci soltanto che il nostro pianeta non venga conquistato da scimmioni giganteschi per poi essere venduto al miglior offerente...