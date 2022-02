Dragon Ball: cinque curiosità che forse non conoscete sulla Kamehameha

Chiunque di noi, almeno una volta nella vita, ha provato a replicare la Kamehameha, l’iconica mossa con cui, sin da quando era bambino, Son Goku elimina tutti i suoi nemici. Ma siamo sicuri di conoscere proprio tutto sulla tecnica più rappresentativa del mondo di Dragon Ball? Ecco cinque curiosità sull’Onda Energetica!

A optare per il nome di Kamehameha non fu Akira Toriyama, ma bensì sua moglie. Ma cosa vuol dire, esattamente? Il termine giapponese “kame” significa tartaruga, a suggerire il maestro Roshi, il Genio delle Tartarughe, mentre “ha” significa onda. Quello che forse non sapete è che Kamehameha era il nome di un Re hawaiano, ossia Re Kamehameha I, il fondatore e primo sovrano del Regno delle Hawaii. Per ricordarla al meglio, vi lasciamo alla rappresentazione della Kamehameha in questa figure di Dragon Ball Super.

Ad aver inventato questa tecnica, dopo un lungo addestramento durato 50 anni, fu il Maestro Muten. Egli è il primo protagonista della serie a lanciare un attacco energetico, trasmettendo questa mossa ai suoi allievi. In seguito, è stata trasmessa persino ad alcuni atleti brasiliani che hanno lanciato la Kamehameha alle Olimpiadi 2020.

Il primo a ereditare la Kamehameha fu Goku, il quale la apprese dopo averla vista utilizzare solamente una volta. Successivamente, dopo essere diventato allievo del Genio, Goku è riuscito a è padroneggiare e perfezionare questa mossa, facendola diventare il suo simbolo.

Come Goku, anche altri personaggi sanno utilizzare l’Onda Energetica. Oltre che i suoi figli, a sfruttare il suo potenziale ci sono anche due umani, Crilin e Yamcha, entrambi allievi di Muten.

Il colore caratteristico della Kamehameha è azzurro, ma esso varia in base al tipo di attacco che si sta utilizzando e a chi la usa. Gohan, ad esempio, utilizza un Kamehameha di colore giallo, Majuub di colore rosa. Quando Goku è in modalità Kaioken, la Kamehameha 10x è rossa.