Dragon Ball: le cinque migliori redenzioni dei villain della serie

Dragon Ball è lo shonen d'azione per eccellenza. Tutti i ragazzini cresciuti con questo manga di Akira Toriyama tra gli anni '80 e 2000 lo conoscono a menadito. La storia di Goku, tutte le sue battaglie e sfide, la crescita e ovviamente gli avversari che ha affrontato sono impressi nella mente di tutti gli appassionati della serie.

Questo viaggio è stato molto lungo e ha obbligato Goku ad avere a che fare con mostri, androidi, militari, alieni ed esseri demoniaci di ogni tipo. Alcuni di questi personaggi sono però poi entrati a far parte del gruppo di buoni. Quali sono i migliori redemption arc di Dragon Ball? Ecco i cinque vecchi cattivi diventati buoni in una top 5.

Si parte con uno dei cattivi di Dragon Ball, la prima serie che ancora non vedeva scontri galattici e distruzioni planetarie. Tenshinhan era un ex allievo dell'eremita della gru, vecchio rivale del maestro Muten e fratello del killer Taobaibai. Da lui aveva appreso mosse letali ed ereditato un certo atteggiamento ostile e cattivo contro chiunque. Tuttavia, durante il torneo Tenkaichi che vide la sua presentazione, Tenshinhan è cambiato, culminando la propria trasformazione in buono durante lo scontro con Goku.

Poco più sopra c'è un pari merito in terza posizione: non si può infatti scindere la carriera di C17 e C18 in Dragon Ball. Un tempo due piccoli criminali poi rapiti dal dottor Gelo, sono diventati grandi avversari in Dragon Ball Z sterminando molti civili. Già durante il finale di saga e poi durante la saga di Majin Bu le cose per i due sono cambiate, con il loro passaggio ai buoni conclusosi in Dragon Ball Super, dove ormai i due hanno entrambi una famiglia e si sono assestati, placando i loro istinti distruttivi.

I primi due posti della classifica vanno assegnati a Vegeta e Piccolo, rispettivamente primo e secondo in questa classifica. I due hanno avuto un percorso abbastanza simile, essendo i nemici finali di due fasi molto importanti della serie. Piccolo è stato l'antagonista finale di Dragon Ball e grazie all'amore per il figlioccio Gohan è cambiato durante la saga dei Saiyan, con Vegeta che ha fatto un percorso molto simile anche se più lungo, grazie all'amore per la famiglia costruita con Bulma. Entrambi arrivano a sacrificarsi senza indugio.

E secondo voi ci sono altri cattivi di Dragon Ball che si sono redenti e che sono valevoli della top 5?