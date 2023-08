Dragon Ball: la classifica delle 8 forme più belle di Vegeta!

Dopo aver appurato che Vegeta potrebbe essere più forte di Goku, oggi andiamo a vedere le 8 migliori forme del Principe dei Saiyan e una di queste potrebbe addirittura essere più potente dell'Ultra Istinto! Ma non spoileriamo oltre e andiamo a scoprirle insieme!

8- Vegeta Forma Base: la forma con cui l'abbiamo conosciuto nella Saga dei Saiyan e Freezer. Sicuramente la più iconica pur non essendo così potente, soprattutto dopo che Goku sblocca il SSJ. Annoverato tra i più forti della sua specie già così, diventerà obsoleta con lo scorrere dei power-up;

7- Vegeta SSJ: con un'entrata trionfale contro il Dottor Gelo, finalmente anche il Principe sblocca questa leggendaria forma, pur non avendo gli stessi risultati di Goku. Le prende infatti di santa ragione da C-18. Comunque merita un posto in classifica perché rappresenta uno step importante per il personaggio.

6- Vegeta SSJ Blue: combatte con questa forma contro Freezer, Black Goku, Zamasu e Jiren. Sicuramente un design interessante, che però resta dietro ad altre forme;

5- Vegeta SSJ al Secondo Stadio: più muscoli e più potenza, il fisico di Vegeta comincia a ricalcare quelle del più famoso SSJ: Broly. Capelli leggermente più lunghi e aguzzi, possiamo ammirarlo in questa versione mentre combatte contro Cell. Il design è accattivante ed esteticamente, a parer nostro, superiore rispetto alle forme precedenti;

4- Vegeta Ultra Ego: aura violacea, aria da villain, ricorda un mix tra il SSJ 3 e il SSJ Blue. Dobbiamo ancora vedere animata questa forma, che potrebbe scalare le nostre classifiche una volta apparsa nell'adattamento. Abbiamo già parlato di questa trasformazione che potrebbe rivelarsi più forte dell'UI. Sicuramente rende onore all'anima originale da villain del Principe dei Saiyan;

3-Vegeta SSJ God: vista solo per pochissimo tempo nel film Dragon Ball Super: Broly, ha molto più spazio nel manga. Pensiamo che questa forma e la palette di colori davvero trovi il matching perfetto con il design di Vegeta rispetto a Goku. Il rosso gli dona;

2- Vegeta SSJ 4: non canonica? Certamente, ma come non premiare il design di questo stadio lodato dallo stesso Akira Toriyama? Tutto si può criticare di GT tranne il SS4, una delle trasformazioni più belle mai viste, sia per il Principe che per Goku;

1- Majin Vegeta: perfetto il suo spazio nella trama, incredibile esteticamente, con la leggendaria M tatuata sulla fronte. L'abbiamo conosciuto nella Saga di Majin Bu e chi non l'ha amato fin da subito? Vegeta ritorna alle sue origini malvagie, dopo essersi rabbonito nel corso della storia. E poi l'epico sacrificio finale per salvare la propria famiglia, riuscendo a tornare in se stesso? Troppi ricordi. Questa forma merita decisamente la prima posizione.

E voi cosa ne pensate, siete d'accordo con la nostra classifica? In caso contrario fateci sapere la vostra personale qui sotto nei commenti!