Dragon Ball: la collezione di figure di un fan diventa virale su TikTok

Con oltre 30 anni di storia alle spalle, Dragon Ball ha fatto innamorare intere generazioni. Una passione che si sta tramandando di padre in figlio, esattamente come avvenuto in questo video divenuto virale sul social media del momento TikTok.

La dedizione dei fan di Dragon Ball è un qualcosa d'indissolubile, un legame, quello con l'avventura di Goku, che accompagna i fan sin dall'adolescenza. Ed esattamente come il Saiyan è cresciuto nel corso delle varie saghe, fino a diventare il potente guerriero in grado di sfidare gli Dei che è ora in Dragon Ball Super, anche i suoi ammiratori sono cresciuti.

Nonostante l'età, e una famiglia sulle spalle, questo fan di Dragon Ball sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare al suo amore per il franchise di Toriyama, anzi, lo sta trasmettendo anche a suo figlio. In questo video registrato dal figlio, e divenuto virale su TikTok, l'adorabile padre sistema con cura la sua collezione di statue di Dragon Ball, maneggiandole con grande attenzione e mostrandole con fierezza. Tra le tante possedute, il fan sembra gradire particolarmente quelle che raffigurano Goku bambino, protagonista del primo viaggio alla ricerca delle Sfere del Drago.

Con grande disperazione della moglie, il padre sfoggia il suo ultimo acquisto, "l'intero impero Saiyan". Con oltre un milione di visualizzazioni, questa irriverente clip ci dimostra che la passione per Dragon Ball non ha età o etnia. L'opera di Toriyama è apprezzata in tutto il mondo e a qualsiasi età.

E voi a che età avete iniziato a seguire Dragon Ball? Possedete anche voi una collezione del genere? Un fan di Dragon Ball ha ricreato il Torneo Mondiale di Arti Marziali in stile Lego. Non solo apprezzamenti però. Un'emittente televisiva Valenciana si scaglia contro Dragon Ball accusando l'anime di sessismo e violazione di codici morali.