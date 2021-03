Dragon Ball: questa collezione a tema vi lascerà senza parole

Nel corso del tempo il franchise di Dragon Ball si è arricchito di un fenomeno di merchandising sempre più importante, rafforzatosi soprattutto negli ultimi anni con l'uscita di DB Super. Ci sono alcuni fan, infatti, che sono riusciti a collezionare una quantità incredibile di oggetti a tema, alcuni dei quali anche in edizione limitata.

Toyotaro è solo uno dei tanti collezionisti di figure a tema Dragon Ball, basti pensare che il capolavoro di Akira Toriyama vanta di una community di decine di milioni di persone in tutto il mondo. Di tanto in tanto alcuni appassionati colgono l'occasione per mostrare al pubblico la propria collezione personale, alcune delle quali anche piuttosto ricche di oggetti ancora sigillati o addirittura introvabili in rete.

Nelle scorse ore un fan, un certo shadowmoon_01, ha pubblicato due foto sul proprio profilo Twitter per mostrare la propria collezione. Chissà però se l'appassionato si sarebbe aspettato o meno di diventare virale, in quanto le foto sono state ricondivise a più riprese da numerosi fan di Dragon Ball, colpiti dal grande numero di oggetti che shadowmoon ha messo da parte nel corso degli anni. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alle foto in questione tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria collezione, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo modellino in scala di Videl.