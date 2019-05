Dragon Ball: ecco la collector's edition che i fan si meritano!

L'opera immortale di Akira Toriyama, Dragon Ball, è ancora oggi uno dei titoli shonen più amanti e suoi fan sono sempre alla ricerca di nuovi modi per celebrare la serie e i suoi protagonisti. Solamente poche settimana fa abbiamo discusse delle critiche legate alla Dragon Ball Z 30th Anniversary, l'edizione da collezione per i 30anni della serie.

Purtroppo il cofanetto pare essere stato per molti aspetti un fallimento, ma per fortuna, un fan della serie Dragon Ball, conosciuto su Reddit come ThriftP0rn, ha pubblicato un'immagine in cui ha mostrato l'edizione da collezione che i fan della serie dovrebbero meritarsi.

Se il Drago Shenron esistesse nella realtà sarebbe possibile chiedegli di vederlo realizzato, ma purtroppo per noi, non è così. Infatti, il cofanetto si presenta sicuramente desiderabile, nella sua di Sfera del Drago. Azzeccata anche le scelta di rappresentare quella a quattro stelle, che gli appassionati sapranno avere un significato particolare. Inoltre, è presente un libretto con indicate le descrizioni di tutti gli episodi prsenti nei DVD.

Possiamo quindi limitarci a sognare, mentre di recente è stata svelata la copertina del terzo volume della Dragon Ball Full Color, in arrivo il 26 giugno.