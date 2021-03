Dragon Ball: com'è nata l'idea del Super Saiyan? Le origini della mitica trasformazione

Un pianeta prossimo al collasso, un nemico che appare imbattibile e due amici e un figlio da proteggere. Così Goku, esausto dopo una battaglia estenuante, si preparava a fronteggiare nuovamente Freezer sopravvissuto alla potente Genkidama, combattimento che da quel momento in avanti avrebbe cambiato la sua vita e quella di Dragon Ball.

La morte di Crilin non fu che la goccia che fece traboccare il vaso, l'istante in cui Goku decise di liberare tutta la rabbia che scalpitava nel suo corpo. Sembra quasi ironico che oggi, in Dragon Ball Super, il Super Saiyan sia diventato obsoleto, un potere ormai non più sufficiente per tenere il passo con la sfera del divino. Ma com'è nata la geniale idea al maestro Akira Toriyama? In occasione di una vecchia intervista, il sensei rispose:

"Sentivo come se ci fossero dei limiti nei riguardi della mera forza, così mi sono sempre domandato fino allo sfinimento cosa potessi fare per andare oltre. In realtà, inizialmente non avevo pianificato che Goku diventasse un Super Saiyan. Successivamente, quando mi convinsi all'idea del Super Saiyan, dovevo fare in modo di mostrare che Goku avesse acquisito un potere immenso tutto in una volta. Pensai: "Non ho scelta che cambiare anche il suo aspetto". Ma in termini di design, le espressioni facciali e il resto si sarebbero avvicinate a quelle di un villain. Per questo mi chiedevo: "chissà se sia davvero la cosa giusta per lui diventare così". Ad ogni modo, dal momento che la sua trasformazione è dettata dalla rabia, mi ripetevo spesso che "questa parte va bene così". Alla fine, era un concetto piuttosto radicale."

L'idea del Super Saiyan, dunque, fu l'unica ipotesi che alla fine Toriyama decise di non scartare quando arrivò il momento per Goku di sfoderare il suo nuovo power-up, in quanto il sensei teorizzò più possibilità per il suo protagonista. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.