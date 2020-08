Dragon Ball: com'è nata l'idea dietro Vegeth? Le origini della fusione potara

La geniale idea di Akira Toriyama di fondere due corpi per dar vita a un guerriero ancor più potente è stato uno strumento utile per salvare i protagonisti da una grossa minaccia. Ad ogni modo, esistono due differenti varianti di Fusion che culminano in due differenti personalità, quella di Vegeth e di Gogeta.

Durante tutta la storia del franchise i due iconici eroi, Goku e Vegeta, si sono trovati ad affrontare ostacoli via via sempre più insormontabili. Anche in Dragon Ball Super non hanno potuto fare a meno di ricorre al loro asso nella manica contro il micidiale Zamasu, oppure ancora contro Broly nell'ultimo film della saga a lui interamente dedicato. Pertanto, nel corso del tempo si è rafforzato il dibattito interno tra Vegeth e Gogeta, nella fattispecie tra chi dei due sia davvero il combattente più potente.

Ma quel è l'origine dietro le due fusioni? A spiegarlo è lo stesso Akira Toriyama in occasione dell'uscita del sesto numero di Dragon Ball Daizenshuu in cui ne ha spiegato le motivazioni. Se Gogeta fu una decisione presa in esclusiva per i lungometraggi su grande schermo, dall'altra il sensei sentì la necessità di avere una controparte per Goku e Vegeta che potesse utilizzare anche nel manga. Gli orecchini potara, infatti, avevano inizialmente solo un ruolo di decorazione, ma dopo aver visto il risultato ottenuto nel film si rese conto di poterli sfruttare in modo diverso. Da una serie di esperimenti nacque dunque Vegeth.

E voi, invece, conoscevate questo aneddoto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.