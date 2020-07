Dragon Ball: il duello tra Goku e Freezer, ricordate questa storica copertina di Jump?

Intere generazioni di appassionati sono cresciuti con le mitiche saghe di Dragon Ball, ma coloro che in occidente hanno seguito settimanalmente il manga di Akira Toriyama sono in un numero decisamente inferiore, sia per esigenze di reperimento della rivista Weekly Shonen Jump che per questioni di popolarità.

La battaglia tra Freezer e Goku Super Saiyan fu uno degli eventi più sentiti e attesi nell'intera saga di Namecc, un combattimento di portata mondiale che ridusse letteralmente a brandelli un intero pianeta. Non è un caso, infatti, che ancora oggi il diabolico imperatore galattico continui a distanza di così tanti anni a monopolizzare le classifiche inerenti agli antagonisti di Dragon Ball, complice la sua malvagità senza scrupoli.

Ad ogni modo, già ai tempi della pubblicazione su rivista il duello tra i due acerrimi nemici fu particolarmente apprezzato dalla community, motivo che spinse Shonen Jump a dedicare ai momenti chiave della saga diverse copertine a colori. Una delle quali, se non la più iconica, è disponibile in calce alla notizia e ritrae in pompa magna Goku Super Saiyan mentre carica contro l'avversario colmo di rabbia. Qualora foste interessati a rintracciare il numero originale del magazine, sappiate che si tratta dell'uscita n°21-22 dell'edizione del 1991.

E voi, invece, avete mai visto questa storica copertina pubblicata ai tempi della serializzazione del manga? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.