Dragon Ball, come Akira Toriyama ha trasformato Goku in un'icona

Son Goku è ormai considerato uno dei personaggi più popolari per quanto riguarda il mondo dell’animazione e dei manga ma anche dell’intrattenimento in generale. Toriyama è stato infatti capace di rendere il protagonista di Dragon Ball una delle icone della cultura popolare. Un’impresa sorprendente ma non semplice da raggiungere.

Il debutto del manga nel 1984 sulle pagine di Weekly Shonen Jump attirò moltissimi lettori, ma col passare del tempo e con la pubblicazione della prima ventina di capitoli emerse un problema al quale Toriyama reagì mandando in pausa la serie. Al contrario di quanto credano la maggior parte degli appassionati, quello stop non fu causato da un blocco creativo, ma dalla volontà del maestro di trovare rimedio ad una questione che l’editor di allora, Kazuhiro Torishima, gli aveva fatto presente.

Si trattava di un giudizio che avrebbe potuto far crollare la serie: Goku era troppo semplice, piatto come protagonista e per questo rischiava di non mantenere l’interesse dei lettori. Perciò Toriyama decise di fermare la produzione e pensare ad un modo per aggiungere materiale interessante nella serie e che avrebbe in qualche modo aggiunto valore al protagonista.

Da qui nacque l’idea dei tornei con la rappresentazione del 21° Torneo Tenkaichi, dove Goku e Crilin apparivano per la prima volta con l’iconica tuta arancione della scuola delle tartarughe, che sarebbe diventato un simbolo di design dello stesso Goku da quel momento in poi. La formula del torneo finì per rivelarsi vincente, e straordinariamente influente per molti autori di shonen delle generazioni successive, e ancora oggi resta un elemento frequente e spesso riproposto dai mangaka.

Da quel momento la crescita e l’inspessimento di Goku come personaggio girarono attorno alla sua forza e abilità sul campo di battaglia, e, successivamente, Toriyama ideò un altro modo per renderlo ancora più profondo come protagonista. Aggiungendo la razza dei Saiyan, infatti, l’autore non solo diede nuove origini a Goku, ma anche la base sulla quale costruire nuove forme, come il leggendario Super Saiyan e gli stadi successivi.

Ad oggi Goku ha intrapreso un altro percorso, apprendendo tecniche divine come l’Ultra Istinto, ma è chiaro che, con l’ideazione dei tornei Tenkaichi e l’introduzione della razza Saiyan, Toriyama sia riuscito a trasformare una preoccupazione che avrebbe segnato il fallimento della serie, secondo lui e il suo editor, in nuovo motore creativo per rilanciare la serie e decretare la crescita di popolarità di Goku.

