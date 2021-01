Dragon Ball: una foto ritrae la famiglia di Goku in tempo di pace

In Dragon Ball il protagonista, Goku, è spesso impegnato in qualche combattimento e sono pochi i periodi di pace in cui l'eroe riesce a dedicarsi appieno alla propria famiglia. Un fan ha però voluto rappresentare proprio questi attimi nel suo artwork. Vediamolo insieme.

Con l'inizio della serie Z Goku scopre di appartenere alla razza Saiyan e da quel momento inizia ad affrontare nemici sempre più forti aumentando egli stesso la propria potenza superando ogni limite. Nel sequel, Dragon Ball Super, raggiunge addirittura un livello divino sconfiggendo persino il potentissimo stregone Molo. Bisogna tuttavia ricordare che il protagonista ha anche una famiglia composta dalla moglie Chichi e dai figli Gohan e Goten, a cui un fan ha voluto dedicare un'illustrazione.

La nuova immagine è riportata al termine di questa news e rappresenta una foto di famiglia scattata probabilmente tra la fine della prima serie anime e l'inizio della seconda. In essa infatti notiamo la presenza del Saiyan, della sua compagna e del primogenito, Gohan, ancora molto piccolo, è invece assente il secondo figlio la cui nascita avvenne tra la fine della saga di Cell e l'inizio di quella di Majin Bu. Alle loro spalle vi è poi lo Stregone del Toro, padre della donna.

Voi cosa ne pensate di questa fan art? Fatecelo sapere con un commento.

