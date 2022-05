Dragon Ball: come apparirebbe la fusione potara di Trunks e Goten?

L'introduzione della Fusion è stato un modo brillante, quanto originale, di rendere ancora più epici alcuni scontri all'interno dell'immaginario di Akira Toriyama. Una di esse tornerà inoltre con Dragon Ball Super: Super Hero, il prossimo film legato al franchise, con Goten e Trunks.

Fat Gotenks apparirà nel film, questa è un'informazione trapelata dai trailer e dalle locandine promozionali. Non sappiamo se la nota Fusion tornerà anche nella sua versione al massimo potere, tuttavia dovremo attendere ancora un mese per scoprirlo quando la pellicola debutterà sul grande schermo in Giappone.

A tal proposito, recentemente un artista ha voluto dedicare un'illustrazione originale proprio ai giovani Saiyan in questione per immaginare l'aspetto della loro fusione attraverso gli orecchini potara. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, ritrae dunque Gotenks sulla sinistra e un altro personaggio sulla destra che la community da tempo dibatte circa il suo nome. La fusione potara di Goten e Trunks, infatti, dovrebbe chiamarsi seguendo la classica nomenclatura di Toriyama Trunten o Troten.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art? Ma soprattutto, qual è il nome di questa fusione secondo voi? Diteci le vostre impressioni a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.